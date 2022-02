Taubblind: Leben in einer Welt voller Dunkelheit und Stille

In seinem Inneren hört er immer noch Musik. Sie ist Rainer Binder geblieben von der Welt da draußen, die für ihn verstummt ist seit mehr als einem Jahrzehnt. Sein Gehör erlosch von jetzt auf gleich; er hatte keine Chance, sich von ihm zu verabschieden.

44 Jahre war er alt, als seine damalige Freundin ihn ins Krankenhaus brachte. Die zuständigen Ärzte erkannten sofort den Ernst der Situation: Binder hatte eine Hirnhautentzündung. Er wurde ins künstliche Koma versetzt und als er aus dem Tiefschlaf aufwachte, war die Welt um Binder herum still geworden. Er war taub. Als ob das nicht schlimm genug wäre, schwand als Nachwirkung der Meningitis in den Folgejahren auch sein Sehvermögen. Er erblindete. Und zwar „elend langsam“, wie der heute 63-Jährige sagt. Seit 2011 lebt Rainer Binder in einer Welt aus Dunkelheit und Stille. Damit ist er vollständig auf die Hilfe anderer angewiesen. Das zu akzeptieren fällt schwer.

„Coping“ nennt die Psychologie die Fähigkeit, eine Herausforderung bewältigen zu können. Doch mitunter wird das Leben zu schwierig. Oder dauern Herausforderungen zu lange an. Dann wird die „Vulnerabilitätsschwelle“ überschritten, ein Fachbegriff für die individuelle Verletzlichkeit eines Menschen. Wie verletzlich – also vulnerabel – jemand ist, hängt von den Ressourcen ab, die sie oder er im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Und von all dem, was die Ressourcen frisst. Die meisten von uns werden der eigenen Schwelle erst dann gewahr, wenn sie erreicht oder sogar überschritten ist. Und die Seele krankt. So ist jede vierte Frau und jeder achte Mann in Deutschland im Laufe seines Lebens von einer Depression betroffen, eine der häufigsten psychischen Störungen. Wer da herausfinden will, braucht therapeutische Unterstützung. Doch dafür ist Kooperation unerlässlich. Allein geht es nicht.

Kommunizieren mit dem Lorm-Alphabet

Rainer Binder lacht, als er auf das Thema Therapie angesprochen wird: „Ich bin da keine Fachkraft.“ Seitdem er taubblind ist, lebt er in Rottweil im Haus St. Antonius. Das Zentrum für hörgeschädigte Menschen ist ein Heim der Stiftung St. Franziskus, die an über 30 Standorten in Süddeutschland soziale Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Familien, Behinderte, Ältere und Hilfsbedürftige anbietet. In Rottweil hat Binder Menschen an seiner Seite, die zu ihm in seine Welt durchdringen können. Sie schaffen das mit Hilfe des Lorm-Alphabets, einer Art Handalphabet für Taubblinde, bei dem ein „Sprecher“ nach einem vorgegebenen System Buchstaben und Zahlen in die Handfläche des „Lesenden“ tippt. Der frühere bildende Künstler genießt ganz offensichtlich die Momente, in denen er auf diese Weise wieder in Kontakt kommt mit anderen Menschen. „Oh wow“, ruft er immer wieder aus, wenn ihm sein Betreuer Daniel Hirt mit Lormen eine Frage der Journalistin in die Hand tippt, die er interessant findet.

„Herr Binder ist ein besonderer Mensch mit Taubblindheit“, sagt Daniel Hirt später. Gerade weil er erst im fortgeschrittenen Alter sein Gehör und später auch seine Sehfähigkeit komplett verloren hat, kann er sich eloquent ausdrücken, weiß vieles über die Welt, kann komplette Filmsequenzen – „Ich war Cineast!“ – auswendig wiedergeben. Er kennt den Geburtstag von Robert De Niro und das Erscheinungsjahr des „Köln Concert“ von Keith Jarrett. Lieblingsfilme und -musik kauft er mehrmals, um sie zu verschenken. Von seinen Betreuern lässt er sich gern Neuigkeiten aus dem Internet vortragen, etwa zur Oscarverleihung oder über Sportereignisse. Jahreszahlen und Wissenswertes wechseln sich in anekdotischer Form ab, das Gespräch fließt trotz der Mühseligkeit der Verständigung leicht dahin.

Wie viel Kraft es kostet, den Verlust der großen Sinne Sehen und Hören zu verarbeiten, bleibt hinter Binders Parlieren und Scherzen gut getarnt. Selbst die Erinnerung an seinen Selbsttötungsversuch im Jahr 2011 wird in seinem Erzählfluss zu einer Dramödie, in der ein Föhn, eine Badewanne, eine Flasche Ramazotti und ein sehr betrunkener Mann vorkommen, dessen Verzweiflung man nur in dem erahnen kann, was er in seinen Erzählungen ausspart.

Einst war er ein freischaffenden Künstler

Mit Mitte 40 war der gebürtige Dachauer ein Mann mit ganz und gar selbstbestimmtem Leben. Er hatte sich nach seinem Hauptschulabschluss und einer Ausbildung als Feinblechmechaniker ständig weitergebildet. Zuletzt war er freischaffender Künstler mit eigenem Geschäft. Dann erwischte ihn eine Infektion mit Pneumokokken-Bakterien, in deren Folge sich seine Hirnhaut entzündete. Es folgten Koma, neurologische Ausfälle. Er war ertaubt, seine Sehnerven waren beschädigt. Doch das Leben ging weiter. Er fand sich mit seiner Behinderung ab, heiratete seine damalige Freundin. Im Juni 2011 aber verschlechterte sich das Sehen rapide. Binder erblindete. In jene Zeit fällt sein versuchter Suizid. Es folgte eine stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Klinik, auf einer speziellen Station für hörgeschädigte und taubblinde Menschen. Hier brachte man ihm das Lorm-Alphabet bei. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Binders Welt wurde immer dunkler. Im Dezember 2011 wechselte Rainer Binder nach Rottweil. Ab 2013 war er komplett erblindet.

„Ich werde bis zu meinem Lebensende hierbleiben“, sagt er und es klingt, als habe er sich völlig mit dieser Situation arrangiert. Sein Entwicklungsbericht indes sagt noch manches andere. So lehnt er den Kontakt mit seinen Angehörigen komplett ab und will nicht einmal deren Geburtstagspostkarten vorgelesen bekommen. „Die können Sie zerreißen“, entgegnet er stattdessen. Auch gegenüber Mitbewohnern und Mitarbeitenden bleibt er zurückhaltend und sucht keinen aktiven Kontakt. Am nächsten stand ihm seine Katze Lissy, die 2011 mit ihm nach Rottweil zog – eine Ausnahme von der Regel des Haustierverbots, das im Haus St. Antonius gilt. Doch Lissy war sein ein und alles. Sie teilte das Zimmer mit ihm, folgte ihm überall hin, sprang auf seinen Schoß, schlief mit ihm im Bett. Lissy sei der Grund, warum er noch da sei, hatte er einmal erwähnt. 2019 starb das Tier mit 15 Jahren. „Das war ein schwerer Schlag“, meint Daniel Hirt. Rainer Binder sagt gar nichts dazu. Er erwähnt Lissy nicht einmal.

Depressive Phasen kehren wieder

Er erwähnt auch nicht die immer wiederkehrenden depressiven Phasen, die er über die Jahre hatte und noch immer hat. Oder die Antidepressiva oder die Schlafmittel, die er bekommt, um seiner Seele Stabilität zu geben. Einen regelmäßigen Kontakt zu einer Psychologin lehnt er ab. In der Erlanger Psychiatrie hatte man eine gravierende Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Tendenzen bei ihm festgestellt. Wichtig sei es, schrieben die Fachleute, die psychische Verfassung des Patienten stabil zu halten und Zukunftsperspektiven zu erarbeiten, auch die Kommunikationsfähigkeit auszubauen. Ihn ins Gruppenleben einzubinden, auch in hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Kochen und Aufräumen.

Doch was es dafür braucht, ist der Wille zur Veränderung. Und manchmal entscheidet sich ein Mensch gegen die Möglichkeiten der Zukunft und für die Stabilität der Vergangenheit. Für „The Byrds“ und all die Erinnerungen, die daran hängen. „Ich habe Musik im Kopf, wenn ich aufstehe und kurz vor dem Einschlafen“, sagt Rainer Binder. „Aber nur die, die ich kannte.“ Der Rest seiner Hoffnung richtet sich deshalb auf ein spezielles Cochlea-Implantat, von dessen Entwicklung er einmal gelesen hat. Eine Hörprothese, die es jedoch aller Voraussicht nach so, wie er sich das vorstellt, nie geben wird. „Wir haben ihm das schon oft gesagt“, meint Daniel Hirt. Doch die Hoffnung ist zäh. Und sie gibt Licht, wenn es dunkel wird in der Seele. Deshalb ist es gut, dass Rainer Binders Hoffnung weiterlebt.