Tatort: Damian

Von Julius Böhm

Die Zahl der Versuche, in denen Telefonbetrüger vor allem ältere Menschen mit dem „Enkeltrick“ oder dem „falschen Polizisten“ übers Ohr hauen, hat sich in 2018 innerhalb eines Jahres verdreifacht. Der Schaden liegt allein im Landkreis Ravensburg in Millionenhöhe. Die Dunkelziffer ist riesig. „Mir wird so etwas doch nicht passieren – wer auf so etwas reinfällt, ist selbst schuld“, sagen die meisten zukünftigen Opfer.

Mit einer Million Bäckertüten sagt die Polizei Ravensburg den Betrügern nun den Kampf an.