Tarifgespräche öffentlicher Dienst: Getrennte Beratungen

Von Deutsche Presse-Agentur

Der Mord an einem Sozialamtsleiter hat in Österreich die Debatte darüber angeheizt, ob straffällig gewordene Asylbewerber künftig schneller abgeschoben werden sollen. Der tatverdächtige Türke (34) hatte am 7. Januar in Österreich einen Asylantrag gestellt, das Asylverfahren wurde auch eingeleitet.

Gleichzeitig gab es für ihn wegen zahlreicher Delikte ein unbefristetes Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengen-Raum, sagte Markus Wallner, Regierungschef im Bundesland Vorarlberg, am Donnerstag.