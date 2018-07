Tanztheater will Pina Bausch „lebendig halten“

Wuppertal (dpa) - Fast zwei Jahre nach dem Tod der weltberühmten Choreographin Pina Bausch will das Wuppertaler Tanztheater noch keine Neuproduktion angehen. Es sei „noch zu früh“, über eine Uraufführung zu reden, sagte der Künstlerische Leiter des Tanztheaters, Robert Sturm, in Wuppertal.

„Irgendwann“ werde es aber eine neue Produktion geben. Das Tanztheater wolle aber auch „möglichst viele Stücke von Pina Bausch lebendig halten“. In der kommenden Spielzeit sei das Tanztheater vor allem mit dem kulturellen Begleitprogramm zu den Olympischen Spielen in London 2012 ausgelastet, sagten Sturm und Dominique Mercy, die zusammen die künstlerische Leitung des Tanztheaters seit dem Tod von Pina Bausch bilden. Die Compagnie werde bei der „Cultural Olympiad“ binnen fünf Wochen in 20 Vorstellungen zehn Stücke präsentieren.

Mit Gastspielen in Polen, Frankreich, der Schweiz, Kanada und den USA sowie Neueinstudierungen von Bausch-Stücken wie „1980“ und „Nur Du“ ist das Tanztheater auch 2012 voll ausgebucht.

Sturm sagte, die Compagnie sei mit rund 120 Vorstellungen in der laufenden Spielzeit - fast ein Viertel mehr als gewöhnlich - an ihre Grenzen gelangt. Auch für 2013 und darüber hinaus gebe es schon internationale Anfragen. „Es gibt keine Anzeichen, dass das nachlassen wird“, sagte Sturm. Pina Bausch war am 30. Juni 2009, wenige Tage nach einer Krebsdiagnose, gestorben.