Türkischer Fotokünstler Ara Güler gestorben

Der türkische Fotograf Ara Güler ist tot. Güler, bekannter Chronist der Stadt Istanbul, starb im Alter von 90 Jahren in der Nacht zum Donnerstag nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Sein Arzt sagte türkischen Medien am Donnerstag, Güler sei wegen mehrerer Krankheiten behandelt worden.

Mitte August hatte er noch im Stadtviertel Bomonti die Eröffnung eines ihm gewidmeten Museums besucht. Er fotografierte für Magazine wie „Stern“ und „Paris-Match“ und arbeitete auch für die berühmte Agentur Magnum.

Güler wurde 1928 in Istanbul geboren. Bekannt wurde er für seine Schwarz-Weiß-Fotografien von Alltagsszenen in Istanbul: Kutsche und Straßenbahn im Schneegestöber, plaudernde Männer an Straßenecken, ein Straßenfeger mit Schnurrbart und Besen. Sie brachten ihm den Spitznahmen „Das Auge von Istanbul“ ein. Bekannt wurde er aber auch mit seinen Porträts von Berühmtheiten, etwa Winston Churchill, Indira Gandhi, Bertrand Russell, Alfred Hitchcock oder Salvador Dali.