Türkischer Autor Metin Kacan gestorben

Istanbul (dpa) - Der türkische Schriftsteller Metin Kacan ist tot. Der Autor habe sich bereits in der Nacht zum Sonntag mit einem Sprung von der Bosporus-Brücke in Istanbul das Leben genommen, berichteten türkische Fernsehsender am Mittwoch.

Er habe sich von einem Taxi auf das mehr als 60 Meter hohe Bauwerk bringen lassen. Hasan Kacan, Bruder des Schriftstellers, bestätigte die Berichte über den Kurznachrichtendienst Twitter. Der 1961 in Kayseri geborene Autor hatte mit seinem 1990 erschienen „Agir Roman“ einen türkischen Bestseller geschrieben, der auch verfilmt wurde. Der Roman erschien in deutscher Sprache als „Cholera Blues“ (2003). Im Jahr 2008 erschien „Haselnuss 8“ (Original: „Findik sekiz“)

