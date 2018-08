Türkische Lira im freien Fall - Neuer Druck aus den USA

Von Sybille Glatz

Die Schaufensterpuppe sieht aus wie ein kleines Mädchen. Sie ist etwas über 80 Zentimeter groß und trug, als es passierte, was kleine Mädchen so tragen: eine Jeans, ein weißes T-Shirt mit türkisfarbenen Punkten, Hosenträger, pinkfarbene Turnschuhe an den Füßen und einen rosaroten Hut auf dem Kopf. Sie stand vor einem Hof in einem Teilort von Schlier. Dort sollte sie Auto- und Lkw-Fahrer daran erinnern, dass Tempo 30 gilt und jederzeit tatsächlich ein kleines Mädchen auf die Straße springen könnte.