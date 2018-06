Türkische Führung weist Kritik an Ausnahmezustand zurück

Nach der Verhängung des Ausnahmezustands in der Türkei hat sich Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Kritik aus Europa nachdrücklich verbeten. Auch europäische Länder hätten bereits bei weniger gravierenden Anlässen den Ausnahmezustand verhängt, sagte Erdogan mit Blick auf Frankreich. Wer zu diesen Ländern schweige, habe „definitiv nicht das Recht, die Türkei zu kritisieren“. Unter dem landesweiten Ausnahmezustand, der in der Nacht für eine Dauer von 90 Tagen in Kraft trat, kann Erdogan weitgehend per Dekret regieren.