Tüfteln für noch mehr Sicherheit

Ein neues Versuchsfahrzeug von Mercedes soll helfen, den Unfall- und Insassenschutz zu verbessern.

Rodolfo Schöneburg klingt ein wenig geknickt: „Durch die Fülle der Sicherheitsfeatures, die wir heute in unseren Serienfahrzeugen haben, ist der Eindruck entstanden, hier sei nicht mehr viel Neues zu erwarten“, klagt der Mercedes-Forscher. Knautschzone und Airbags sind seit Jahrzehnten Standard, das ESP ist gesetzlich vorgeschrieben, und dass unsere Autos – der Elektronik sei Dank – besser fahren und mehr sehen als die Menschen, daran haben wir uns auch so langsam gewöhnt. Also was soll da noch kommen?

„Eine ganze Menge“, entgegnet der Sicherheitsexperte und lenkt den Blick auf das jüngste Experimental-Sicherheits-Fahrzeug ESF, das prall gefüllt ist mit neuen Systemen für besseren Unfall- und Insassenschutz. Dabei basiert der Technologieträger zwar auf dem GLE, doch braucht es nicht viel Fantasie, sich die ersten Lösungen aus dem bunt beklebten SUV schon in der neuen Auflage der S-Klasse vorzustellen, die im nächsten Jahr in den Handel kommt und schließlich einen Ruf zu verteidigen hat. Schließlich rühmt Mercedes sein Flaggschiff traditionell als das sicherste Auto der Welt.

Damit die S-Klasse das auch in Zeiten des autonomen Fahrens bleibt, haben sich Schöneburg und seine Mitarbeiter viele Gedanken über neue Rückhaltesysteme gemacht, die den Insassen mehr Bewegungsfreiheit lassen: „Wie schützt man die Passagiere, wenn vielleicht das Lenkrad eingefahren ist oder sich die Sitze drehen lassen?“, fragt Schöneburg – und antwortet mit Gurten, die im Sitz integriert sind, mit Airbags, die aus beiden Seiten der Lehne schießen und sich wie die Schwingen eines Engels um die Insassen legen, oder mit einem Fahrerairbag, der nicht mehr aus dem Lenkrad, sondern dem Armaturenbrett kommt. Selbst hinten fallen die Insassen jetzt weich, nachdem Mercedes einen neuen Airbag für den Fond entwickelt hat, der groß genug für alle Eventualitäten ist und sich trotzdem sanft genug entfaltet, um nicht selbst zur Gefahr zu werden.

Beleuchtete Gurtschlösser

Damit man hinten überhaupt den Gurt anlegt, gibt es für mehr Komfort beheizte Gurtbänder und zur einfacheren Bedienung endlich beleuchtete Gurtschlösser sowie Elektromotoren, die einem den Gurt anreichen. Und auch an die Kleinsten haben die Ingenieure gedacht und für sie einen Kindersitz entwickelt, der nicht nur in das Presafe-System integriert ist und deshalb vor einem Crash die Gurte spannt. Sondern in der neuen Schale wird der Nachwuchs auch mit Sensoren und einer Kamera überwacht, sodass der Fahrer stets informiert ist, ohne sich ständig umdrehen zu müssen.

Mit dem Fokus auf das autonome Fahren rücken dann auch die anderen Verkehrsteilnehmer wesentlich stärker in den Blickpunkt. Denn erstens müssen sie Vertrauen in den Autopiloten haben, und zweitens kann ihnen die Elektronik sogar helfen. Deshalb leuchtet der GLE nicht nur türkis, wenn er ohne Fahrer unterwegs ist, sondern er kommuniziert auch mit den anderen: Der Grill und die Heckscheibe werden zum Display, auf dem Warnhinweise angezeigt werden können, an den Flanken glänzen selbstleuchtende Lacke, und wenn Fußgänger vors Auto laufen, warnt der GLE vor fließendem Verkehr.

Zwar denkt Mercedes schon relativ konkret über das autonome Auto nach. Doch weil der Fahrer auf absehbare Zeit zumindest gelegentlich noch selbst ins Lenkrad greifen muss, haben die Stuttgarter auch für diesen Fall noch einmal nachgelegt. Eine Art Lichtdusche soll gegen Müdigkeit am Steuer helfen, vor zu schnell angefahrenen Kurven zupft der Gurt kurz zur Warnung, und wenn von hinten ein Auffahrunfall droht und die Straße vor dem Wagen frei ist, macht Presafe jetzt automatisch einen kleinen Hüpfer nach vorn.

Warndreieck auf Roboter

Die vielleicht witzigste und zugleich trivialste Innovation des ESF 2019 ist das Warndreieck: Weil es sicherheitstechnisch betrachtet Wahnsinn ist, zu Fuß und ungeschützt dem fließenden Verkehr entgegenzulaufen, um das Reflektorschild aufzustellen, haben es die Ingenieure kurzerhand auf eine Art Staubsaugerroboter montiert und lassen es nun automatisch aus dem Wagenboden surren. Eigentlich eine schöne Idee und vergleichsweise leicht umzusetzen, aber in den Augen der Entwickler natürlich auch ein bisschen überflüssig: Ein Mercedes, so ihr Credo, hat schließlich keine Panne.