Männer denken immer nur an Sex. Ist das so? Sind sie wirklich schneller und leichter erregbar, während Frauen als vernünftiger und rationaler gelten? Betrachtet man die spontane, nicht kontrollierbare Reaktion unseres Gehirns auf erotisches Bildmaterial, so finde man keine geschlechtlichen Unterschiede, schreibt das Max-Planck-Institut Tübingen auf seiner Homepage.

Tübinger Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik haben die Daten aus verschiedenen Studien weltweit analysiert und wollen festgestellt haben: Auf neurobiologischer Ebene gibt es keine Unterschiede.

Für ihre Daten analysierten laut des Instituts die Wissenschaftler aus der Abteilung für Physiologie kognitiver Prozesse und der Forschungsgruppe für Neuronale Konvergenz vergleichbare Daten von 61 Studien, welche in verschiedenen Laboren und Ländern weltweit mit insgesamt 1850 Probanden stattfanden.

Unter den Teilnehmern gab es eine vergleichbare Verteilung der Geschlechter und ihrer sexuellen Orientierung, ebenso wie eine Bandbreite verschiedener Nationalitäten, so das Institut.

In den Studien wurden den Teilnehmenden erotische Bilder und Filme, während die unmittelbare Reaktion des Gehirns mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) gemessen wurde. fMRI ist eine nicht invasive Methode, um Gehirnaktivitäten zu messen, indem es Veränderungen des Sauerstoffgehalts des Blutes im Gehirn erkennt.

Im Vergleich zu Filmen führt das Betrachten erotischer Bilder zu einer breiter gefächerten Erregung in mehreren Gehirnarealen gleichzeitig. Forschungsgruppenleiter Hamid Noori

Aktive Hirnareale haben einen höheren Sauerstoffverbrauch, hierdurch erscheinen sie heller auf den Aufnahmen. Desto heller, desto aktiver die Region.

Die Ergebnisse dieser Studien sollen belegen, dass es keine geschlechtlichen Unterschiede in den Gehirnreaktionen auf visuelle Sexualreize gibt. Es soll jedoch signifikante Unterschiede in den Aktivitätsmustern gegeben haben: Je nachdem, wie die Reize präsentiert wurden, sollen auch die Reaktionen unterschiedlich stark ausgefallen sein.

"Im Vergleich zu Filmen führt das Betrachten erotischer Bilder zu einer breiter gefächerten Erregung in mehreren Gehirnarealen gleichzeitig", erklärt der Forschungsgruppenleiter Hamid Noori. Heißt das, der Playboy ist besser als ein Porno?

Heterosexuelle reagierten stärker auf die visuellen Reize als homosexuelle Probanden. Forschungsgruppenleiter Hamid Noori

Auch die sexuelle Orientierung der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer beeinflusste die Aktivitätsmuster: "Heterosexuelle reagierten stärker auf die visuellen Reize als homosexuelle Probanden.", erläutert der Neurowissenschaftler die Ergebnisse.

Männer und Frauen sollen dagegen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung gleichermaßen auf die Stimuli angesprochen haben. Auf neurobiologischer Ebene unterscheide sich die Erregung also nicht zwischen den Geschlechtern.

Diese Studien stellen nun die herkömmliche Sichtweise auf das Sexualverhalten grundlegend in Frage. Frühere Untersuchungen sollen Unterschiede bei der sexuellen Erregung und Begierde zwischen den Geschlechtern belegt haben.

Der vermeintliche Geschlechterunterschied in der neuronalen Verarbeitung von Sexualreizen könnte aber auf viele Faktoren zurückzuführen sein: Dazu gehören beispielsweise hormonelle Unterschiede, Diskrepanzen in der subjektiven Wahrnehmung der Erregung oder der sexuellen Motivationen oder einfach nur eine unzureichende Anzahl von Versuchspersonen in den Studien. Dennoch untermauerten diese Ergebnisse die weit verbreitete Annahme, dass das männliche Gehirn sexorientierter ist als das der Frauen.

Und was unser Verhalten betrifft: Soziale Einflüsse wie Eltern, Schulen, Freunde, der Staat und Rechtssysteme haben dazu beigetragen, Frauen von ihren eigenen sexuellen Wünschen zu entfremden. In vielen Kulturen wird Sex immer noch tabuisiert. Die Erkenntnis, dass wir uns in Sachen Erregung gleich verhalten, kann dazu beitragen, Klischees und Tabus abzubauen.