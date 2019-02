Tödlicher Streit in Hannover - 18-Jähriger erstochen

Tagsüber, wenn er viel Arbeit hat, kann er das, was ihm in der Nacht des 23. Mai 2018 passiert ist, verdrängen. Aber nachts kommen die Bilder des bewaffneten Raubüberfalls auf sein Haus in Markdorf wieder hoch. Das hat der 53-jährige Markdorfer am vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht Konstanz ausgesagt. Dort müssen sich derzeit sechs Männer im Alter von 22 bis 34 Jahren mit teils kosovarischer, teils bosnischer Staatsangehörigkeit verantworten.