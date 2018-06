Tödlicher Messerangriff: Verdächtiger stellt sich

Die Veranstaltungsreihe „Ü25 – die Cultfete“ gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren in Biberach. Besonders beliebt war die Party immer in der Stadthalle, sie lockte meist um die 1000 Besucher an. Doch damit soll – zumindest bis ins Jahr 2021 – Schluss sein. Die Veranstalter von Big-Boss-Events haben von der Stadtverwaltung keinen Termin bekommen. Grund sind die Bauarbeiten in der Biberacher Stadthalle, die im März begonnen haben.

„Wir sind schon enttäuscht“, sagt Manuel Scheurer von Big-Boss-Events.