SZene bringt dich zu den Donots

Beim Rockavaria in München haben die Donots am Wochenende ihre Live-Energie unter Beweis gestellt. Am 23. Juni stehen sie in Neuhausen ob Eck beim Southside auf der Bühne. Du freust dich schon wahnsinnig auf diesen Auftritt? Du kannst die Songs der Musiker aus Ibbenbüren auswendig mitsingen? Du wolltest die Band schon immer gerne mal etwas zu ihrem neuen Album „Lauter als Bomben“ fragen? Oder wie man es schafft, über Jahrzehnte befreundet zu sein? Beim Faninterview der „Schwäbischen Zeitung“ haben Leser die Möglichkeit dazu. Wer gewinnen möchte, schnappt sich seine Begleitung und reicht die gemeinsamen Fanfragen ein. Schickt uns gerne auch ein Foto, das zeigt, wie große Donots-Fans ihr seid. Die Gewinner erhalten Festivaltickets und interviewen die Band. Unter www.schwaebische.de/southside2018-meetandgreet kannst du mitmachen.