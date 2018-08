„SZ“: Abschiebestopp für Uiguren

Von Wolfgang Lutz

Derzeit sind in Ertingen zwei öffentliche Bauvorhaben am laufen, die vor allem für die Infrastruktur der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen. Im Ortsinneren gehen die Bauarbeiten für den Vollsortimenter Edeka zügig voran, und im westlichen Bereich der Gemeinde Ertingen wird am Bau einer HEM-Tankstelle gearbeitet. Für beide Bauvorhaben zeichnet Marco Schöttner aus Bad Schussenried als Investor verantwortlich.

An der Rudolf-Diesel-Straße 2, an der nördlichen Ortsausfahrt von Ertingen Richtung B 311/Riedlingen, laufen die Bauarbeiten ...