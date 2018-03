Syrien: 32 Tote bei Absturz von russischem Transportflugzeug

Beim Absturz einer russischen Transportmaschine in Syrien sind 32 Menschen getötet worden. Das Flugzeug vom Typ Antonow An-26 sei beim Landeanflug auf den Luftwaffenstützpunkt Hamaimim abgestürzt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. An Bord seien 6 Mann Besatzung und 26 Passagiere gewesen. „Sie sind alle tot“. Russland nutzt den Stützpunkt am Mittelmeer seit 2015 für den Einsatz seiner Luftwaffe in Syrien. Im syrischen Bürgerkrieg unterstützt Moskau die Führung von Präsident Baschar al-Assad.