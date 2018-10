Swift und Cabello bei American Music Awards gefeiert

Von Brigitte Geiselhart

Ein Mann mit positiver Ausstrahlung. Elegante Erscheinung. Trägt immer Krawatte und legt auch sonst großen Wert auf sein Äußeres. Hat stets ein Lächeln auf den Lippen. Jeden Tag von 8 bis 18 Uhr zur Arbeit zu gehen, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Sich in die Rente verabschieden? Dazu gibt es für ihn keinen Grund. Warum auch. Am 10. Oktober wird Vincente Tur 92 Jahre alt – und er strotzt nur so vor Vitalität.

Vincente Tur ist nach wie vor Geschäftsführer der von ihm gegründeten „Fresh Fruit Alliance V.