SUV-Flaggschiff jetzt auf Top-Niveau

Mit der komplett neu entwickelten vierten Generation des Santa Fe, seit 2001 einer der Wegbereiter für den anhaltenden Erfolg der SUVs in Deutschland, legt das Top-Modell von Hyundai gegenüber dem Vorgänger in allen Belangen deutlich zu.

Äußerlich auf 4,77 Meter gewachsen, überzeugt das kraftvoll motorisierte und je nach Ausstattungslinie opulent ausgestattete Flaggschiff der Marke mit mehr Platz, Komfort und Sicherheit als jemals zuvor. Dass der Schutz der Insassen für den neuen Santa Fe an erster Stelle steht, zeigt zum Beispiel der weltweit erstmals eingesetzte Ausstiegsassistent hinten. Er hält die Türen geschlossen, wenn beim Verlassen des Wagens an einer stark befahrenen Straße Gefahr durch näher kommenden Verkehr droht. Erstmals zum Einsatz kommt im neuen Santa Fe der von Hyundai weiterentwickelte, schlupfabhängig geregelte Allradantrieb HTRAC sowie eine gleichfalls im eigenen Haus entwickelte Achtstufenautomatik.

Die gelungene Formensprache des neuen Santa Fe hat auch ganz praktische Vorteile: Große

Fensterflächen lassen viel Licht in den Innenraum und verbessern die Übersichtlichkeit. Dazu

tragen auch die nun direkt auf der Tür positionierten Außenspiegel bei. Und das Wachstum bei den äußeren Dimensionen kommt voll und ganz den Platzverhältnissen an Bord zugute. Ob Beinfreiheit, Schultermaß oder Gepäckraumvolumen – der neue Hyundai Santa Fe macht es seinen Insassen so bequem wie möglich. Unter anderem wuchs der Fußraum in der zweiten Sitzreihe auf weit über

einen Meter. Selbst die auf Wunsch lieferbare dritte Sitzbank ist alles andere als ein Stiefkind: Die Distanz zu Dachhimmel und Heckscheibe legte gleich um mehrere Zentimeter zu, das um 41 Prozent vergrößerte dritte Seitenfenster ermöglicht weitaus mehr Ausblick als bislang.

Interieur im schicken Look

Bieten das großzügige Raumangebot an Bord schon hinreichend Grund, mit Freude im neuen Santa Fe Platz zu nehmen, so enttäuscht auch die hochwertige und ebenso elegante wie funktionale Einrichtung selbst die höchsten Erwartungen nicht. Armaturenbrett, Armlehnen und Mittelkonsole erfreuen je nach Ausstattungslinie mit feiner Lederoptik, der freistehende Audio- oder Navigationsmonitor mit hoher Auflösung und glasklarer Darstellung, die Instrumente vor dem

Fahrer mit digitaler Anzeigetechnik und ein Soundsystem des US-Spezialisten KRELL für

klangstarken Musikgenuss.

Beschützender Charakter: Mehr Sicherheit beim Fahren – und beim Aussteigen

Unterstreicht der Santa Fe mit seinen ausgewiesenen Komfortqualitäten schon seine Rolle als Spitzenmodell in der SUV-Palette von Hyundai, so wird er mit seinen reichhaltigen Assistenzsystemen aus dem Hyundai SmartSense-Programm endgültig zum noblen Reise- und überdurchschnittlich sicheren Familienwagen. Denn erstmals hat ein Hyundai-Modell den Schutz seiner Insassen nicht nur während der Fahrt im Blick, wie zum Beispiel der autonome Notbremsassistent mit Frontkollisionswarner inklusive Fußgängererkennung, der aktive Spurhalteassistent mit Lenkeingriff oder die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit

Abstandsregelung und Stopp-Funktion zeigen. Sicherheit schreibt der Santa Fe ebenso groß, wenn es darum geht, den Wagen zu verlassen. Dafür steht der Ausstiegsassistent hinten, der ein Verlassen des Wagens unmöglich macht, wenn etwa an einer viel befahrenen Straße Fahrzeuge näher kommen. Dann schlägt der aufmerksame Helfer nicht nur akustisch und optisch Alarm,

sondern verriegelt die Türen, bis die Gefahr vorüber ist. Das System ist mit einer elektronischen Kindersicherung für die hinteren Türen ausgestattet, die sich vom Fahrerplatz aus aktivieren lässt. Versucht der Fahrer, in einer Gefahrensituation die Kindersicherung auf Knopfdruck zu lösen, bleibt sie dennoch aktiv, bis sich von hinten kein Fahrzeug mehr nähert.

Hilfreiche Dienste leistet auch der neue Insassenalarm. Er warnt mit Hupe und Warnblinkanlage, wenn der Fahrer den Santa Fe verlassen hat und verriegelt, sich zugleich auf den Rücksitzen aber noch Insassen befinden. Ein Ultraschall-Bewegungssensor überwacht dazu den Innenraum, um dem versehentlichen Zurücklassen zum Beispiel von Kindern oder Tieren vorzubeugen.