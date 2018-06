Superstar Nowitzki zu Hause alleine im Deutschland-Trikot

Das WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schweden birgt im Hause von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ganz besondere Brisanz.

„Meine Frau hat schon angekündigt, dass sie den Kindern schwedische Trikots anziehen wird. Ich sitze dann da als einziger im Deutschland-Hemd“, sagte der Profi der Dallas Mavericks in einem Interview auf der Homepage seiner Stiftung. Die DFB-Elf trifft im zweiten Gruppenspiel am nächsten Samstag in Sotschi auf Schweden.

Nowitzkis Ehefrau Jessica ist Schwedin und zudem die Schwester von Verteidiger Martin Olsson, der bei der Fußball-Weltmeisterschaft für sein Heimatland spielt. „Wir wollten eigentlich nach Russland fahren, um Martin zu unterstützen, aber das geht in diesem Sommer leider nicht“, sagte der 39 Jahre alte Nowitzki: „Trotzdem drücken wir natürlich Schweden die Daumen. Gegen Deutschland wird unser Haus allerdings ein bisschen gespalten sein.“

In seiner Wahlheimat Dallas will Nowitzki, der selbst bekennender Fan von Bayern München ist, die Endrunde in Russland verfolgen. „Ich gucke tatsächlich sehr viel Fußball“, sagte Nowitzki. Er freue sich, „wenn mein Schwager gut spielt und es aus der Vorrunde herausschafft“. Bei der schweren Gruppe mit Deutschland, Mexiko und Südkorea sei das für die Schweden allerdings gar nicht so einfach: „Es kommen ja nur zwei Mannschaften weiter.“

