Superstar mit Bodenhaftung: Shakira wird 44

Sie gilt seit vielen Jahren als Pop-Superstar, und sorgte erst vor wenigen Tagen für Schlagzeilen: Shakira verkaufte ihre Songrechte an das Unternehmen Hipgnosis. Die kolumbianische Sängerin sei „eine der ernsthaftesten und erfolgreichsten Songwriterinnen der letzten 25 Jahre, die praktisch jeden Song, den sie jemals aufgenommen hat, geschrieben oder mitgeschrieben hat“., so Firmengründer Mercuriadis.

Der Verkauf umfasst Shakiras Katalog mit 145 Songs und Welthits wie „Wherever, Whenever“ oder „Hips Don't Lie“ Heute feiert die mehrfache Grammy-Gewinnerin ihren 44. Geburtstag.

Das Corona-Jahr hat Shakira, die seit vielen Jahren mit ihrem Partner, dem spanischen Fußballer Gerard Piqué und zwei gemeinsamen Kindern in Barcelona lebt, zur Weiterbildung genutzt. Die Sängerin absolvierte im Frühjahr 2020 während des strengen Lockdowns in Spanien einen Online-Kurs über antike Philosophie und erhielt von der University of Pennsylvania ein Diplom, das sie stolz in den sozialen Netzwerken präsentierte.

„Ich weiß, dass meine Hobbys nicht sehr praktisch sind, aber das hat mich jeden Abend viele Stunden gekostet, nachdem ich die Kinder schlafen gelegt habe“, so Shakira. Die Kolumbianerin ist nicht nur für ihre Musik und ihren Hüftschwung bekannt, sondern auch für ihr soziales Engagement. Mit ihrer Stiftung „Pies Descalzos“ setzt sie sich in ihrem Heimatland für benachteiligte Kinder ein.

