Superheld „Shazam!“ erobert US-Kinocharts

Ein neuer Superheld hat Nordamerikas Kinocharts erobert. Der Film „Shazam!“ spielte an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 53,5 Millionen Dollar (rund 48 Millionen Euro) ein und eroberte sich damit den ersten Platz, wie der „Hollywood Reporter“ am Sonntag berichtete.

Der Superheld mit den magischen Kräften ist auch in Deutschland bereits in den Kinos zu sehen. Die ebenfalls am Wochenende in Nordamerika gestartete Neuverfilmung von Stephen Kings „Friedhof der Kuscheltiere“ landete mit 25 Millionen Dollar auf dem zweiten Rang.

Der Baby-Elefant mit den riesigen Ohren lockte dagegen weiterhin weniger Zuschauer in die Kinos als ursprünglich erwartet: „Dumbo“, die Neuauflage des gleichnamigen Zeichentrick-Klassikers aus dem Jahr 1941, spielte in seiner zweiten Woche rund 18,2 Millionen Dollar ein - seit dem Start also insgesamt erst enttäuschende 76,3 Millionen. Experten hatten mit deutlich mehr Einnahmen für den Fantasy-Film von Regisseur Tim Burton gerechnet.

Auf Platz vier landete der Horror-Thriller „Wir“ von Jordan Peele mit 13,8 Millionen Dollar. Er erzählt eine gruselige Geschichte um Doppelgänger, die unter der Erde aufwuchsen - und nun die Menschen über der Erde töten. Dahinter rangierte in seiner fünften Woche „Captain Marvel“ mit Hollywood-Star Brie Larson in der Hauptrolle als Superheldin. Der Film spielte rund 12,7 Millionen Dollar ein.

Bericht des Hollywood Reporter