Suhrkamp nach langem Machtkampf mit neuer Führung

Der Suhrkamp Verlag hat einen endgültigen Schlussstrich unter seinen jahrelangen internen Machtkampf gezogen.

Verlagschefin Ulla Unseld-Berkéwicz zog sich ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Widersachers Hans Barlach am Donnerstag wie geplant aus dem operativen Geschäft zurück und wechselte an die Spitze des Aufsichtsrats. Neuer alleiniger Vorstandschef des Traditionshauses wird der bisherige Geschäftsführer Jonathan Landgrebe.

Zudem teilte der Verlag mit, alle gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Barlachs Schweizer Medienholding seien beendet. Der Minderheitsgesellschafter Barlach (39 Prozent) und die Witwe von Firmenpatriarch Siegfried Unseld (61 Prozent) hatten sich über Jahre hinweg mit einer schier unübersehbaren Zahl von Prozessen überzogen, für die es nun offenbar eine einvernehmliche Lösung gab.

Wegen des Streits hatte Unseld-Berkéwicz Anfang des Jahres durchgesetzt, den Verlag von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Damit wurde Barlach entmachtet. Der Enkel des Bildhauers Ernst Barlach starb sechs Monate später mit 59 Jahren an einer Lungenentzündung.

Die jetzigen Personalentscheidungen wurden in der ersten Hauptversammlung der neuen Suhrkamp AG getroffen. Dem neuen Aufsichtsrat gehören neben Unseld-Berkéwicz auch die Buchhandels-Unternehmerin Rachel Salamander sowie die Wella-Erbin Sylvia Ströher an. Die Unternehmerfamilie Ströher war neu in die AG eingestiegen. Auch Barlachs Medienholding ist jetzt Aktionär, in Aufsichtsgremien aber nicht vertreten.

Zur erweiterten Geschäftsleitung unter Landgrebe gehören Verlagsangaben zufolge Cheflektor Raimund Fellinger, Unternehmenssprecherin Tanja Postpischil und der zukünftige kaufmännische Verlagsleiter von Suhrkamp und Insel.

Die während des Wechsels vorübergehend berufenen Aufsichtsräte Gerhart Baum, Marie M. Warburg und Hans Magnus Enzensberger erklärten: „Wir danken dem Vorstand für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und legen nun, da sich der Suhrkamp Verlag in guter Weise konsolidiert hat, unsere Ämter nieder.“

