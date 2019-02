Suche nach vermisstem fünfjährigen Mädchen in Hessen

Ein fünfjähriges Mädchen wird in Hessen vermisst, Einsatzkräfte suchten in dem Ort Guxhagen vor allem in und an der Fulda. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die kleine Kaweyar war am Sonntagnachmittag von einem Spielplatz verschwunden.

Das Mädchen hatte am Sonntag Geburtstag, der Spielplatzbesuch sei Teil der Feier gewesen, sagte der Sprecher.

Der Fluss liegt nicht weit von dem Spielplatz entfernt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks suchten per Boot nach dem Kind. Auch Taucher stünden bereit, sagte ein Polizeisprecher. Streifenwagen suchten parallel die Gegend ab. Die Mutter hatte die kleine Kaweyar am Sonntag gegen 15.30 Uhr aus den Augen verloren, seither ist die Kleine verschwunden. Das Mädchen ist nach Angaben der Polizei eingeschränkt und könne sich nicht orientieren.

Schon am Sonntag waren zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz - unter anderem mit Rettungshunden und zwei Hubschraubern. Auch Taucher suchten nach dem Kind. In der Nacht war die Suche unterbrochen worden. Das Mädchen ist etwa 1,20 Meter groß, schlank und hat braune halblange Haare. Es trug eine blaue Hose und ein pinkfarbenes T-Shirt.

Foto und Beschreibung des Kindes