Sturmtief: Mindestens ein Toter und Probleme bei der Bahn

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 ist das Sturmtief „Eberhard“ über den Westen und die Südhälfte Deutschlands gezogen. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Sauerland, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. Die Deutsche Bahn stoppte in Nordrhein-Westfalen ihren Betrieb, mit weitreichenden Folgen für die ganze Republik. Auch an Flughäfen, etwa in Frankfurt am Main, kam es zu Ausfällen. Am Flughafen Köln/Bonn mussten zwei Maschinen wegen der heftigen Böen auf andere Airports umgeleitet werden.