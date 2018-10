Sturm „Willa“ hinterlässt Schäden im Nordwesten Mexikos

Von Petra Sorge

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) schlägt Alarm: Nie war die Belastung der Einkommen so hoch wie in diesem Jahr. Von jedem erwirtschafteten Euro bleiben den Bürgern nur 45,7 Cent, 54,3 Cent gehen an Fiskus und Sozialversicherung. Das geht aus Berechnungen hervor, die der BdSt in Berlin präsentierte.

Was ist der Steuerzahlergedenktag?

Umgerechnet aufs Kalenderjahr arbeiten die Beschäftigten bis zum 18. Juli um 4.40 Uhr für den Staat.