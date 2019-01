Sturm im Norden, Schnee-Atempause im Süden

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Der Flughafen Memmingen konnte 2018 ein deutliches Plus an Passagieren verbuchen. Wie die Betreiberfirma Allgäu Airport GmbH am Montag bekanntgab, wurden im vergangenen Jahr knapp 1,5 Millionen Fluggäste befördert. Das entspreche einem Plus von 26,5 Prozent. Die meisten Passagiere flogen im vergangenen Jahr von Memmingen nach London Stansted. Dahinter folgten Sofia, Kiew und Palma de Mallorca.

Dem Allgäu Airport zufolge wird die irische Billigfluggesellschaft Ryanair Ende März eine zweite Maschine in Memmingen einsetzen.