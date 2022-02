Sturm-Lage im Newsblog: Umgestürzte Bäume und Zugausfälle bei der Bahn

Sturmtief „Yelenia“ fegt über Deutschland. Die wichtigsten Meldungen und Entwicklungen der Lage im Bundesgebiet und im Südwesten hier im Newsblog.

Die wichtigsten Meldungen zur Sturm-Lage:

Sturmtief „Ylenia“ - Keine größeren Schäden im Südwesten (08.40 Uhr)

Schulbefreiung in Baden-Württemberg möglich (08.33 Uhr)

Unwetter-Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (08.00 Uhr)

08.40 Uhr - Sturmtief „Ylenia“ - Keine größeren Schäden im Südwesten

Sturmtief „Ylenia“ hat in Baden-Württemberg Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Größere Schäden gab es aber nicht, wie mehrere Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilten. Viele Bäume stürzten um und fielen auf Straßen. Im Landkreis Heilbronn fuhren zwei Autos über umgefallene Bäume. Verletzt wurde niemand. An einigen Orten stürzten zudem Bauzäune und Mülltonnen um.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Orkanböen in Teilen Baden-Württembergs in der Nacht zu Donnerstag sowie am Freitag. Vor allem im Schwarzwald sei oberhalb von 800 Metern mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. In den Hoch- und Gipfellagen sollen sogar Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern möglich sein.

08.33 Uhr - Schulbefreiung in Baden-Württemberg möglich

Wie das Kultusministerium von Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilte, ist es Eltern am Donnerstag freigestellt, ihre Kinder auf Grund der Wetterlage in die Schule zu schicken.

„Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen“, teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. Die Schulen müssen aber über das Fernbleiben vom Unterricht informiert werden.

08.22 Uhr - Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Der Zugverkehr sei in weiten Teilen Deutschlands stark eingeschränkt, sagte ein Bahn-Sprecher am Donnerstagmorgen. „In der Nordhälfte verkehren bis in die Mittagsstunden keine Züge im Fernverkehr.“ Das betrifft Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg.

Auch im Regionalverkehr komme es zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Deutsche Bahn arbeitet daran, Störungen zu beseitigen. Bahnreisenden steht für Informationen die kostenlose Hotline unter 08000 99 66 33 zur Verfügung.

08.13 Uhr - Sturmböe erfasst Lastwagen auf Autobahnbrücke

Auf einer Autobahnbrücke bei Oldenburg hat eine Sturmböe einen Lastwagen erfasst und umgekippt. Der Fahrer blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Da der Sattelzug nun mitten auf der Brücke liege, gestalte sich die Bergung schwierig. Ein Kran wurde angefordert.

17.02.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Dragun: Das Sturmtief Ylenia bereitet auf den Straßen und beim Bahn- und Fährverkehr Probleme. (Foto: Jens Büttner / dpa)

Die Huntebrücke der A29 wurde in Richtung Wilhelmshaven gesperrt. In der Gegenrichtung Osnabrück fließe zwar der Vekehr, sagte der Polizeisprecher - doch für Lastwagen und Gespanne sei die Brücke nun wegen des Sturms gesperrt.

08.07 Uhr - Bis zu 156 km/h auf dem Brocken

Auf dem Brocken im Harz sind in der Nacht in der Sptize Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Stundenkilometern gemessen worden. Der Wert sei kurz nach Mitternacht aufgezeichnet worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es in exponierten Lagen wie Bergspitzen zum Teil Orkanböen und orkanartige Böen: So wurden nach der Beobachtungstabelle des DWD zwischen 0.30 Uhr und 1.00 Uhr auf dem Feldberg im Schwarzwald Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 87 km/h gemessen, in Spitzen 125 km/h. Schwere Sturmböen gab es beispielsweise am Kap Arkona auf Rügen (77 km/h, 105 Spitze) und am Leuchtturm Kiel (79 km/h, 101 km/h in der Spitze).

08.00 Uhr - Unwetter-Warnungen des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hatte für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes herausgegeben. Doch auch im Südwesten ist Vorsicht geboten. Im Newsblog halten wir Sie den Tag über mit den wichtigsten Meldungen auf dem Laufenden.