Stundenlanger Ausfall bei Geldautomaten der Sparkassen

Zehntausende Kunden in verschiedenen Bundesländern haben heute kein Geld an Sparkassen-Automaten bekommen. Wer an einem von mehreren Tausend Geldautomaten im Rheinland, Bremen, Saarland, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg Bares abheben wollte, hatte Pech: Die Geräte spuckten weder Geld noch Kontoauszüge aus, auch Überweisungen waren unmöglich. Grund für den Stillstand sei eine „recht flächendeckende Netzwerkstörung“, sagte ein Sprecher der Frankfurter Finanz Informatik, die für die Sparkassen die Auszahlungsgeräte betreibt.