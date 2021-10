Studien zeigen: Nett-Sein hilft am Ende allen

Balsam für die Seele, oder einfach nur verlogene Worthülsen, um jemanden zu umgarnen? Der Wert von Komplimenten ist umstritten. Aber eines scheint laut aktuellen wissenschaftlichen Studien klar zu sein: Sie tun gut. Und zwar sowohl dem Empfänger als auch dem Absender des Kompliments.

Mark Twain sagte einst: „Von einem richtig guten Kompliment kann ich zwei Monate leben.“ Doch mit dieser Aussage stimmt er so gar nicht überein mit einigen seiner deutschen Schriftstellerkollegen. So hielt Goethe sie bloß für „gedrechselte“ Worthülsen, und der Philosoph Immanuel Kant betrachtete sie sogar als „wider die Würde der Menschheit“. Was bereits deutlich macht: Mit Komplimenten ist es so eine Sache.

So hören wir sie einerseits gerne, weil sie Labsal für die Seele sind. Dies bestätigt auch Judith Mangelsdorf, Direktorin der Gesellschaft für Positive Psychologie: „Komplimente sorgen in unserem Gehirn für Bewegung.“ Sie steigern, wie die Psychologin und Pädagogin weiter ausführt, im Gehirn die Ausschüttung von Hormonen wie Oxytocin, das die Bindung zwischen Menschen erhöht. Und auch die Pegel von Glücks- und Motivationshormonen wie Serotonin und Dopamin können in die Höhe gehen. Nicht umsonst hat man im Bremer Wissenschaftsmuseum „Universum“ eine „Komplimentdusche“ aufgestellt, unter der man nicht mit Wasser, sondern mit akustischen Nettigkeiten wie „Auf dich ist immer Verlass“ und „Das Kleid steht dir wirklich gut“ erfrischt wird.

Lieber nichts sagen? Über die Angst vor Oberflächlichkeiten

Und dennoch: Beim Verteilen von Komplimenten halten wir uns meist eher zurück. Mangelsdorf vermutet, dass dies in Deutschland auch an der Angst vor Oberflächlichkeiten liegen könnte. „Wir denken sehr schnell, es sei besser zu schweigen, wenn wir nicht etwas wirklich Tiefgründiges zu sagen haben.“ Andere Hindernisse sind, dass wir uns nicht anbiedern wollen; wissen wir doch aus dem Geschichtsunterricht, wie Könige und Königinnen seinerzeit von samtweichen Speichelleckern umgeben wurden.

Außerdem ist es nicht gerade ehrlich, wenn man dem lauten Aufschneider ein starkes Selbstbewusstsein und der dauernd nörgelnden Kollegin ein messerscharfes Urteilsvermögen bescheinigt. Ganz zu schweigen davon, dass man ja gerade bei fremden Menschen nie sicher sein kann, wie ein Kompliment ankommt. Empfinden sie es möglicherweise als ungewollte Annäherung oder sogar als Belästigung? Doch da sollten wir wohl weniger ängstlich sein, wie jetzt eine US-Studie gezeigt hat. Die Psychologinnen Erica Boothby und Vanessa Bohns schickten 50 männliche und weibliche Probanden durch den Campus der University of Pennsylvania, damit sie dort wildfremden Menschen – sie mussten nur das gleiche Geschlecht haben wie der jeweilige Proband – ein Kompliment machen sollten. Wie etwa: „Ihre Schuhe gefallen mir.“ Oder auch: „Tolle Frisur.“ Also nichts besonders Originelles, aber auch nichts Unverschämtes. Und dann noch an einen Geschlechtsgenossen, was das Risiko minimiert, dass ein Kompliment als Anmache missverstanden wird.

Komplimente wurden durchweg positiv aufgenommen

Vorher hatte man die Studienteilnehmer nach ihrer prognostischen Einschätzung gefragt, wie sie sich bei der Aktion fühlen würden und wie sie bei ihrem Adressaten ankommen würden – und der wurde wiederum später gefragt, wie gut oder schlecht es ihm danach ging. Es zeigte sich, dass Komplimente offenbar bei fremden Menschen viel besser ankommen, als es ihr Absender erwartet. „Bei dem herrscht in der Regel eine große Skepsis“, erläutern die beiden US-Psychologinnen. „Er ist besorgt darüber, dass ihm die Kompetenz fehlt und man ihm seine Komplimente nicht abnimmt oder sogar falsch versteht.“

Dabei werden sie, so ein weiteres Ergebnis der Studie, durchweg positiv aufgenommen. Keiner von denen, die das Kompliment eines ihnen fremden Menschen bekommen hatten, fühlte sich davon genervt oder schlechter als zuvor. Einer sagte sogar: „Danke dafür, dass Sie meinen Tag menschlicher gemacht haben.“

Hinzu kommt, dass vom Kompliment nicht nur derjenige profitiert, der es bekommen hat. „Wir haben auch die Komplimentgeber befragt, wie sie sich danach gefühlt haben“, berichten Boothby und Bohns. „Sie fühlten sich ebenfalls deutlich besser.“ Was noch einmal bekräftige, so die Forscherinnen, wie wichtig prosoziales Verhalten für unser Wohlbefinden ist.

Es müssen die richtigen Worte sein

Voraussetzung für die positive Wirkung von Komplimenten ist freilich, dass es – wie schon Mark Twain sagte – die „richtigen“ sind. Doch wie soll man das einschätzen können? Dies hängt auch von der Kultur eines Landes ab. In Italien etwa kann eine Nettigkeit gar nicht dick genug aufgetragen werden, während in Deutschland eher Wert auf Authentizität gelegt wird. „Aus Sicht der Deutschen darf ein Lob oder Kompliment nicht floskelhaft, sondern muss ehrlich sein, sonst motiviert es nicht“, betont der Bremer Kognitionsforscher Gerhard Roth.

Die US-Psychologinnen Boothby und Bohns betonen außerdem, dass es auf den Kontext ankäme, in dem ein Kompliment stattfindet. So sei es nicht angebracht, jemandem ein Kompliment über sein Aussehen zu machen, wenn die Gefahr besteht, dass man ihn zu einem Objekt macht. So sei es bei der Arbeit eher angebracht, „dass man sich auf Komplimente beschränkt, die wirklich den sozialen Wert einer Person vermitteln“. Also besser „Mit Ihnen zu arbeiten ist eine Freude“ statt „Sie haben eine tolle Figur“. Bei „Sie tragen tolle Schuhe“ ist das hingegen etwas anderes: Denn das bezieht sich ja nicht nur auf das Aussehen, sondern auch auf den guten Geschmack des Kompliment-Empfängers. So etwas erhöht ihn als Person – und das ist unverfänglich und kommt bei allen gut an.