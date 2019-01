Studie: Stillstand und Hacker größte Sorge der Unternehmen

An der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach ist am Montag nichts wie es war. Die Nachricht, dass einer der Schüler am Samstagnacht bei der Messerattacke am Gigelberg ums Leben kam, hat sich über die sozialen Netzwerke rasend schnell verbreitet.

Auch für die Schulleiterin Hildegard Ostermeyer kein einfacher Tag: „Die Betroffenheit ist deutlich spürbar. Vor allem auch, weil er dreieinhalb Jahre unsere Schule besuchte.“ In erster Linie wolle sie den Schülern jetzt erst einmal Raum für ihre Trauer geben.