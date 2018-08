Strenge Sicherheitsvorkehrungen bei Londoner Notting-Hill-Karneval

In Dürmentingen ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Zwei Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses in der Hochbergstraße konnten sich in Sicherheit bringen. Einer davon musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Biberach gebracht werden.

Um 19.36 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Dürmentingen und Heudorf sowie die Nachbarwehren aus Riedlingen und Bad Buchau mit Drehleitern. Außerdem rückte das DRK mit zwei Rettungswagen aus.