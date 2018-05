Streitgespräch: Braucht es für die Hochzeit einen Ehering?

Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Wenn Harry seiner Meghan in der Schlosskapelle zu Windsor sein Jawort gibt, wird er ihr auch einen Ring an den Finger stecken. Als Zeichen seiner Liebe.

Die Frage, ob er selbst einen Ehering tragen oder wie sein Bruder William darauf verzichten wird, beschäftigte in den vergangenen Tagen die Klatschpresse. Denn längst nicht alle Ehepaare halten sich an diese Tradition. Es gibt viele, die ihr Eheversprechen nicht durch einen Ring besiegeln. Böse Zungen sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einem Fangeisen.

