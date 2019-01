Von

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, in der Robert-Koch-Straße in Spaichingen, bei der eine 45-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Spaichingen dringend nach Zeugen.

Auf Höhe der Hausnummer 4 überquerte die Fußgängerin vor einem dort haltenden Auto die Fahrbahn obwohl von links ein schwarzer Smart mit Tuttlinger Kennzeichen und auffallenden, orangefarbenen Aufklebern am Heck herannahte, berichtet die Polizei.