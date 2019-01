Streit um Mittelmeer-Einsatz der EU eskaliert

Auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch einen kurzen Zwischenstopp am Flughafen Friedrichshafen eingelegt. Kurze Zeit später landete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) auf der Durchreise nach Liechtenstein.

Da Jets in Davos nicht landen können, nutzte die Bundeskanzlerin den Bodensee-Airport, um gemeinsam mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einen Hubschrauber des Modells "Super Puma" der Bundespolizei umzusteigen.