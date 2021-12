Zoff wegen Corona - Ein Experte gibt Ratschläge für die Deeskalation

Weihnachten und Neujahr sind besonders emotionale Feste. Man trifft sich mit der Familie und engen Freunden. Doch was tun, wenn die Debatte über die Corona-Politik Gräben durch Freundeskreis und Familie zieht? Schwäbische.de hat darüber mit einem Experten gesprochen.

Auch in diesem Jahr legt sich ein Schatten über die Feiertage: Die Corona-Pandemie beeinflusst auch weiterhin unser Leben. Und nicht jeder nimmt die Pandemie ernst. Manche lehnen die Maßnahmen und die Impfungen ab oder halten alles sogar für eine große Verschwörung.

Die Konflikte, die dadurch entstehen, spielen sich nicht nur in der Politik ab, sondern auch in Partnerschaften, Familien und Freundschaften.

Schwäbische.de hat darüber mit Claus-Christian Carbon, Professor für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg, gesprochen.

Herr Professor Carbon, in vielen Freundschaften und Familien kommt es derzeit zu tiefen Konflikten über den Umgang mit der Corona-Pandemie und speziell zum Thema Impfen. Warum ist das so?

Claus-Christian Carbon: Wir können prinzipiell nicht mehr gut mit Konflikten umgehen. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das für uns weniger erträglich als früher. Bei vielen anderen Meinungsverschiedenheiten – beispielsweise der eine wählt CDU, der andere SPD – ist es aber nicht so entscheidend.

Das große Problem bei der Corona-Pandemie ist, dass das Handeln des anderen, dem meinen zuwiderläuft, auch Einfluss auf mich selbst hat. Auch wenn ich selber alles richtig mache und mich beispielsweise impfen lasse, kann trotzdem meine Welt zerbrechen, weil andere Maßnahmen und Impfung ablehnen.

Warum reagieren wir oft wütend auf Impfverweigerer?

Die Wut kommt vor allem, weil Sie wirklich merken, dass es einen Einfluss hat, was andere tun. Wenn Sie selbst Liebesfilme mögen und der andere Horrorfilme, können Sie damit gut umgehen, indem Sie einfach keine Filme zusammen anschauen.

Aber wenn sich zu viele Leute nicht impfen lassen und deswegen drastische Maßnahmen beschlossen werden müssen, hat das einen sehr negativen Einfluss auf Ihr Leben. Sie können nicht in Ihre Lieblingskneipe gehen oder in Urlaub fahren. Wenn Sie unter Druck gesetzt werden und sich nicht mehr wehren können, können Sie nur noch wütend werden und aufschreien.

Wie können wir mit der Wut umgehen?

Die Wut muss man nicht unbedingt regulieren. Wut ist menschlich und man kann das auch ausdrücken, wenn man das empfindet. Was man aber regulieren sollte, ist die Wut gegenüber einem Menschen. Wenn ich versuchen will, einen Impfgegner umzustimmen, ist Wut hinderlich. Wenn ich das nicht abschalten kann und jemanden überzeugen will, dann sollte ich es gar nicht erst versuchen.

Was kann ich stattdessen tun?

Wenn ich jemanden überzeugen will, dann muss ich sehr sachlich argumentieren. Man kann auch von einer grundsätzlichen Besorgnis sprechen, von der eigenen Sorge. Die Sorge ist ja der Treiber der Wut. Es ist aber leichter, auf jemanden einzugehen, der Sorgen hat, als auf jemanden, der wütend ist.

Man sollte immer überlegen: Warum bin ich so wütend auf diese Person? Wahrscheinlich, weil sie mir wichtig ist, weil ich von ihr viel halte und sie nicht verlieren will. Und das kann immer ein guter Einstieg sein, dass man von dieser Wertschätzung für die Person an sich spricht. Man sollte nicht mit etwas Negativem anfangen, weil da die Leute zumachen. Am besten immer von der gemeinsamen Basis sprechen—das ist das, was uns verbindet.

Wie kann ich mit Angehörigen sprechen, die nicht nur die Impfung ablehnen, sondern an Verschwörungsmythen glauben?

Eines ist ganz wichtig: Sie dürfen niemals anfangen, moralisch-überlegen zu argumentieren. Auch hier wieder: Eine emotionale Basis schaffen und mit ruhiger Stimme sprechen, in einem empathischen Ton, und in einem grundlegend wertschätzenden Ambiente.

Wenn jemand vor einigen Jahren noch ganz anders gedacht hat, kann man fragen, wann und warum sich das geändert hat. Dann kommt oft heraus, dass sich jemand falsch beraten gefühlt hat, beispielsweise durch die Medien. Und dann kann man langsam spiegeln, dass man anders denkt. Aber dabei sollte man nicht zu verstehen geben, dass man es besser wüsste – wenn man nicht gerade ein ausgewiesener Experte in einem Gebiet ist. Man sollte eher erklären, warum man anders denkt, beispielsweise weil man pluralistisch verschiedene Medien liest, und warum man anderen Quellen mehr vertraut.

Wann muss ich einschreiten?

Es gibt immer Punkte, an denen man einschreiten muss – und das ist dann, wenn jemand anderes zu Schaden kommen kann. Egal, ob Haustier, Eheleute, Kinder oder Pflegebedürftige. Auch, wenn jemand wichtige Regeln wie die Quarantäne bei einer Covid-Erkrankung bricht. Das ist keine Lappalie, weil es die Gesundheit von anderen beeinträchtigen kann. Das sind aber immer Grenzfälle, die im Einzelnen betrachtet werden müssen.

Wenn mich der Konflikt in meinem nahen Umfeld sehr belastet – wann sollte ich mir Hilfe suchen?

Psychologische Hilfe sollte man sich immer dann suchen, wenn der Alltag massiv eingeschränkt ist und die Lebensqualität deutlich abgenommen hat.

Einige Menschen haben immer noch Bedenken gegenüber einer Corona-Impfung. Vor allem drei Punkte werden immer wieder genannt. Doch keiner ist Grund zu ernster Sorge.

Sollte ich das Thema Corona besser ganz vermeiden, wenn ich mit Freunden oder Familienmitgliedern nicht derselben Meinung bin?

Man kann auch auf emotionaler Ebene Kontakt suchen, einfach mal fragen: „Wie geht es dir eigentlich?“ und an das Gemeinsame anknüpfen.

Bei einer Freundschaft geht es nicht darum, immer dieselbe Meinung zu haben. Heute werden Menschen auch schnell in ein Lager gesteckt. Jemand, der gerade nicht geimpft ist, wird zum „Lager“ der Ungeimpften gezählt. Aber dort sind viele Leute, mit denen sie sich gar nicht verstehen. Man muss die Basis stärken, die man abseits von Corona hat.

Wann würden Sie raten, quasi eine Beziehungspause einzulegen oder den Kontakt ganz abzubrechen? Und sollte ich dies dann auch mitteilen?

Wenn es einen wirklich ermüdet, man nicht mehr schlafen kann, sich schlecht fühlt, kann man versuchen, den Kontakt vorübergehend abzubrechen – aber immer mit der Information, dass der Mensch einem sehr wichtig ist, aber man darüber gerade nicht mehr sprechen will und er oder sie es nicht zu persönlich nehmen soll. Aber man sollte nicht den Kontakt einfach ohne Kommentar abbrechen oder den anderen beleidigen.

Welche Tipps haben Sie für ein möglichst harmonisches Weihnachtsfest in diesem Jahr?

Die allerwichtigste Vorbedingung, damit man bei solchen großen Treffen Genuss empfinden kann, ist, dass man nicht zu große Erwartungen daran knüpft. Das ist übrigens mit allem so, auch beim Urlaub. Das perfekte Weihnachten anzustreben wird immer schiefgehen.

Zum Anderen muss man sich gut überlegen: Wer kommt? Was muss ich vorbereiten? Wer hat welche Einstellungen? Und dann einfach fragen: Wie können wir das gemeinsam gestalten?

Was ist, wenn ich meine 90-jährige Oma beim Weihnachtsfest dabei haben und bestmöglich schützen möchte, aber mein Onkel Willy sich nicht impfen lassen will?

Dann kann man dem Onkel Willy einfach sagen: Onkel Willy, wir würden dich wahnsinnig gerne dabei haben, aber bitte sei so gut, wir haben Sorge, dass mit der Oma was passiert: Mach bitte einen PCR-Test. Dank Dir dafür!