Streit über Digitalpakt für Schulen: Einigung nahe

Lange hat man nichts gehört, jetzt geht es mit dem geplanten Bau eines Norma-Discounters in Röhlingen offensichtlich voran, hat sich Ortsvorsteher Hans-Peter Müller im Ortschaftsrat gefreut.

Wie Müller ausführte, habe die Firma Norma am Ortseingang Haisterhofen jetzt mit Rodungs- und Erdarbeiten für den seit langem angekündigten Markt begonnen. Die Teilbaufreigabe dafür hatte am 28. Januar die Ellwanger Stadtverwaltung erteilt. Als Grund für die Baumfällarbeiten ist auf dieser Genehmigung zu lesen, dass auf der Wiese an der ...