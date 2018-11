Streiks und Demos - Griechen fordern Ende der Sparmaßnahmen

Von Judith Gauggel

Im Kampf ihrer kleinen Tochter Hanna gegen den Krebs schöpft die Familie Ahrens aus Veringenstadt neue Hoffnung: Kurz vor der Typisierungs-Aktion am kommenden Samstag in der Turn- und Festhalle hat sie die Nachricht erreicht, dass Hannas siebenjähriger Bruder Janne vermutlich als Stammzellspender für seine leukämiekranke Schwester in Frage kommt. Dennoch rufen alle Beteiligten dazu auf, sich am Samstag bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren zu lassen.