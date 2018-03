Streiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes gehen weiter

Die Bürger in mehreren Regionen Deutschlands müssen sich heute wieder auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. So will die Gewerkschaft Verdi den öffentlichen Nahverkehr in Köln und Düsseldorf bestreiken. Bereits am Vortag hatte ein Schwerpunkt der Ausstände in Nordrhein-Westfalen gelegen. In Leipzig wollen Beschäftigte der Sparkasse, der Stadtreinigung und der Kitas auf ihre Belange aufmerksam machen. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.