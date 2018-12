Gegen 18 Uhr ein plötzlicher Knall. Dann rast ein Flugzeug knapp über den Hof. Es liegt auf der Seite und streift im Sinkflug eine Eibe. Ein Stück Holz splittert ab und fliegt in hohem Bogen davon. Bereits jetzt verliert der Flieger vermutlich einen Teil seines Kerosins. Er fliegt an einer Stromleitung entlang, beschreibt eine leichte Kurve über Sieberatsreute und stürzt dann in den Wald. Karl Niedermaier ist gerade draußen am Silo und will Futter für seine Tiere holen.