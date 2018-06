Stockhausen-Brüder bei den Hamburger Symphonikern

Hamburg (dpa) - Simon und Markus Stockhausen, Söhne des deutschen Komponisten Karlheinz Stockhausen (1928-2007) und selbst ebenfalls Komponisten, werden in der Saison 2012/2013 als „Artists in Residence“ mit den Hamburger Symphonikern zusammenarbeiten.

„Jetzt erfüllt sich, was ich mir schon lange wünsche: endlich für ein großes Orchester zu komponieren“, sagte Simon Stockhausen am Freitag in Hamburg.

Markus Stockhausen hat sich als Trompetensolist, Improvisator und Komponist einen Namen gemacht. Simon Stockhausen ist Keyboarder, Live-Elektroniker, Sopransaxophonist und Komponist. Gemeinsam haben die beiden Brüder schon mehrere große Musikprojekte realisiert.

Der britische Chefdirigent Jeffrey Tate wird in der kommenden Spielzeit, die stark von seiner Vorliebe zum Gesang und zu schönen Stimmen geprägt ist, sieben der zehn Symphoniekonzerte dirigieren. Tate leitet das Orchester seit drei Jahren. Ob sein Vertrag verlängert wird, konnte Intendant Daniel Kühnel noch nicht sagen. „Wir befinden uns zurzeit in Verhandlung. Aber die Zeichen stehen gut“, meinte Kühnel.

Hamburger Symphoniker