Stippvisite bei der Pflanzenärztin: die Thuja

Eine Frau aus Bad Saulgau ist in der vergangenen Woche in eine Corona-Verkehrskontrolle geraten. Gegen die Kontrolle an sich hatte sie keine Einwände. Nur über die Kontrollstelle war sie arg verwundert – die Polizei hielt sie im Gänsbühltunnel an. Ihr Mann wandte sich an die „Schwäbische Zeitung“. Er wirft der Polizei Willkür vor.

Die Frau war abends gegen 21.30 Uhr von ihrer Arbeitsstelle in Bad Waldsee mit ihrem Auto auf dem Heimweg, als sie von der Badstraße kommend mitten im Gänsbühltunnel von der Polizei zum Anhalten ...