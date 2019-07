Sting-Konzert in Bonn am Montag fällt aus

Das Sting-Konzert am Montagabend in den Bonner Rheinauen fällt aus. Der Musiker, der mit Songs wie „Roxanne“ und „Every Breath You Take“ berühmt wurde, leide unter einer viralen Halsinfektion, teilten die Veranstalter am Sonntag mit.

Auf Anraten seines Arztes werde er deshalb nicht auftreten. Karten für das Konzert auf dem Bonner KunstRasen könnten ab Dienstag zurückgegeben werden. Sting hatte wegen der Erkrankung bereits Auftritte in München und im belgischen Gent abgesagt.

Konzertabsage