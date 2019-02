Stillgelegtes Kraftwerk wird gesprengt

Von Schwäbische Zeitung

Erstmals nach 25 Jahren wird es bei der Gemeinderatswal in Wolpertswende wieder eine eine Liste der CDU geben. Das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung der Partei hervor. Am kommenden Sonntag, 17. Februar, lädt die CDU Wolpertswende zu ihrer Nominierungsversammlung im Gasthaus Hirsch in Vorsee (Wolpertswende) ein. Bei der Versammlung wählen die CDU-Mitglieder ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Wolpertswende am 26. Mai. Die Versammlung ist öffentlich und beginnt um 10.