„Stille Nacht“: Ein Experte über das berühmteste Weihnachtslied der Welt

Das alte Arnsdorfer Schulhaus neben der Wallfahrtskirche Maria im Mösl im Salzburger Land ist weithin bekannt als der Ort, an dem der Lehrer Franz Xaver Gruber an Heiligabend anno 1818 die Melodie zu „Stille Nacht“ komponierte.

Zugleich ist es die älteste Schule in Österreich, denn hier wird immer noch unterrichtet, durchgängig seit 1771. Heuer teilen sich 38 Grundschüler die beiden Klassenzimmer im Erdgeschoss. Auch Yarina, Saya und Maximilian, die Kinder von Max Gurtner, sind hier schon zur Schule gegangen. Damals konnte er noch nicht wissen, wie ihn das Schulhaus mit seiner Geschichte einmal beschäftigen, wie sehr ihn das Leben und Schaffen des Franz Xaver Gruber berühren würde, der hier als Lehrer, Mesner und Organist mit seiner Familie mehr als 20 Jahre wohnte.

Eine steile Holztreppe führt hinauf in die einstige Lehrerwohnung im ersten Stock, die nun das Reich von Max Gurtner ist. Seit bald 15 Jahren ist er hier der Kustos des Stille-Nacht-Museums Arnsdorf. Er hat dabei selbst eine gewisse Berühmtheit erlangt durch seine Art, „die wunderbare Botschaft von ,Stille Nacht’“ den Menschen zu vermitteln und das Museum zu einem „Ort der Begegnung“ zu machen – nicht nur, aber natürlich ganz besonders zur Weihnachtszeit.

Bewegende Schicksale der beiden Schöpfer

Weihnachten 2020 hat Max Gurtner zum ersten Mal gebloggt. „Corona sei Dank“, sagt er. „Dieses Virus gab mir den Anstoß, neue Wege zu suchen, um von ,Stille Nacht’ zu erzählen.“ Auch wenn er heilfroh ist, die Besucher in diesem Jahr wieder persönlich in seinem kleinen Museum begrüßen zu dürfen, um mit ihnen „gemeinsam zu horchen, was die Wände erzählen“, so freut er sich doch auch über das anhaltende Echo auf seine unter stillenacht.blog geposteten Videos. Denn hier können sich nun Menschen auf der ganzen Welt jederzeit in seine Geschichten zum Ursprung des Liedes vertiefen, „Informationen, Wissen und Gedanken“, erklärt er, „die du so vielleicht noch nie gesehen oder gehört hast“.

Die Schicksale der beiden Schöpfer weiß „der Gurtner Max“ bewegend zu schildern. Das von Franz Xaver Gruber, dessen kleine Tochter, drei Jahre bevor er das Lied komponierte, an Heiligabend gestorben war, und das des Hilfspfarrers Joseph Mohr, der aufgewachsen war als Kind einer ledigen und von Kirche und Gesellschaft geächteten Mutter. Die geschichtlichen und sozialen Hintergründe nimmt er in einem eigenen Blog ins Visier, die Zeit der Aufklärung, die Zeit nach den napoleonischen Kriegen. Dann die Rolle der Kirche „im Schatten des mächtigen Salzburger Doms“. Und die Rolle der Frauen – „ein Thema, das in der Vergangenheit nicht sehr präsent war“.

Viele singen nur die „Gefühlsstrophen“

Und dann fragt er in die Kamera: „Wie geht es dir, wenn du am Heiligen Abend ,Stille Nacht’ singst oder hörst?“ Hier kratzt er ein bisschen an der zuckrigen Oberfläche des beliebten Weihnachtsliedes. Es ist ja so: Die wenigsten Menschen wissen überhaupt, dass sie von eigentlich sechs Strophen ,Stille Nacht’ immer nur die erste, zweite und letzte singen. Nicht umsonst, sagt Gurtner, sind das die Strophen, die für sich genommen „mehr das Gefühl ansprechen“. Schon die geschäftstüchtigen Strasser-Sänger aus dem Zillertal hätten sich die „Gefühlsstrophen“ herausgepickt, um „Stille Nacht“ als „ächthes Tiroler Volkslied“ im ganzen deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Und dann sagt er noch: „Soweit ich das feststellen kann, haben die vielen Übersetzungen von ,Stille Nacht’ in andere Sprachen mit dem Originaltext auf Deutsch oft nur wenig zu tun.“

Natürlich gibt es auch für Max Gurtner keinen Zweifel, „dass es die Melodie ist, die so viele Menschen auf der ganzen Welt bewegt“. Nur ist nach seinem Empfinden das Wunderbare und Tröstliche an Franz Xaver Grubers Musik, dass in ihr auch die Botschaft der vergessenen Strophen mitschwingt. So die vierte Strophe, die „Stille Nacht“ zum Friedenslied macht. Die Zeile lautet: „Und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt.“

Seine 25 Videoblogs hat Gurtner auch in englischer, französischer, spanischer und italienischer Sprache gepostet. Der einstige Innviertler Bauernbub, wie er sich selbst bezeichnet, hat in verschiedenen Ländern der Welt gelebt und gearbeitet, bevor er sich mit seiner peruanischen Frau und den Kindern in Arnsdorf niederließ. Vor nicht allzu langer Zeit hat er sein Anfang der 1970er-Jahre unterbrochenes Theologiestudium wieder aufgenommen und es im Alter von 71 Jahren 2016 mit dem Magister abgeschlossen. Er hoffte, so einfach besser zu verstehen, „was hinter dem Lied steckt“.

Viel Idealismus und Leidenschaft

Besonders nachdem er 2008 das Museum übernommen hatte, das damals noch mehr den Charakter eines Heimatmuseums besaß. Obwohl es schon immer ein Kleinod gewesen sei, mit einigen interessanten Objekten mit direktem Bezug zu Gruber. So das alte Lehrerpult, die Weihnachtskrippe und das Circolare, ein Originaldokument der neuen Schulordnung, das Gruber nach der Eingliederung Salzburgs zu Österreich (1816) schrieb, in einer gestochen schönen Handschrift, welche die Besucher noch heute bewundern.

Kustos Gurtner spricht voller Hochachtung von seinen Vorgängern, dem Lehrerehepaar Sepp und Ottilie Aigner, denen früh bewusst war, in welch historischem Haus sie arbeiten. Da sie ein eigenes Wohnhaus besaßen, gingen sie daran, die 1957 frei gewordene Lehrerwohnung im ersten Stock mit Hingabe als Museum zu gestalten. Mit dem gleichen Idealismus, der die Aigners auszeichnete, habe er sich daran gemacht, das Museum neu zu konzipieren, denn „die wunderbare Botschaft von ,Stille Nacht’, dessen Melodie in diesem Haus von Franz Xaver Gruber geschaffen wurde, sollte deutlicher im Mittelpunkt stehen“. Der Raum ist nun als museales Klassenzimmer eingerichtet, mit dem originalen Gruberpult und den Schulbänken von 1880, in denen die Besucher von heute Platz nehmen dürfen für eine Lektion in „Stille Nacht“. Wobei der historisch versierte Kustos nie umhinkommt, ein paar Legenden zu entzaubern.

Sein besonderes Augenmerk liegt auf der geschätzt 250 Jahre alten Krippe, die seit jeher zu Weihnachten in Maria im Mösl aufgestellt wird. „Früher hat das der Gruber gemacht, und jetzt mach’s ich“, sagt er. Das übrige Jahr kann man die Krippe im Museum bewundern, wo Gurtner ihr einen eigenen Raum gewidmet hat. Bemerkenswert findet er: Wo sonst die Hirten zum Jesuskind eilen, sind es hier die Schiffer von Oberndorf. Bekanntlich waren es die Menschen in Oberndorf, die Heilig Abend 1818 als erste in den Genuss von „Stille Nacht“ kamen.