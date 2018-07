Stiftung beharrt auf Nofretete

Berlin (dpa) - Trotz der neuen Rückgabeforderungen aus Ägypten beharrt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf den deutschen Rechten an der Nofretete.

Stiftungspräsident Hermann Parzinger betonte jetzt bei seiner Jahrespressekonferenz in Berlin erneut, die 3500 Jahre alte Büste sei bei der Fundteilung nach den Ausgrabungen in Ägypten rechtmäßig an den damaligen preußischen Staat gefallen. Er halte es nicht nur „für sehr wahrscheinlich, sondern für hundertprozentig gesichert“, dass der berühmte Frauenkopf in Berlin bleibe.

Die Nofretete ist der Publikumsmagnet im Neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel. Das ägyptische Kulturministerium hatte zuvor mitgeteilt, die Regierung in Kairo habe das Glanzstück inzwischen offiziell zurückgefordert. Nach Angaben deutscher Stellen handelt es sich jedoch nicht um ein amtliches Regierungsersuchen. „Man kann davon ausgehen, dass die Nofretete noch sehr sehr lange in den wunderbaren Räumen im Neuen Museum stehen wird“, sagte Parzinger.