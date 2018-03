Steven Tyler wählt „Miss Universe“ in Moskau

Moskau (dpa) - Rocksänger Steven Tyler (65) von der US-Band Aerosmith („Crazy“) entscheidet in Moskau als Jurymitglied mit über die Wahl der „Miss Universe 2013“. Dabei streiten hübsche Frauen aus 88 Ländern um den begehrten Titel, wie russische Medien berichteten.

Für Deutschland tritt die 23-jährige Anne Julia Hagen aus Berlin, die „Miss Germany 2010“, bei dem von US-Milliardär Donald J. Trump organisierten Wettbewerb an. Nur 16 Schönheiten qualifizieren sich für das Finale an diesem Samstag in der 7500 Zuschauer fassenden Crocus City Hall.

Bereits seit zwei Wochen haben sich die Teilnehmerinnen in der russischen Hauptstadt bei Veranstaltungen gezeigt. Auf dem berühmten Roten Platz präsentierten sie sich in Pelzmänteln. Der offizielle Beginn des 1952 ins Leben gerufenen Wettbewerbs war für Dienstagabend geplant. Im Vorjahr hatte die US-Amerikanerin Olivia Culpo gewonnen.