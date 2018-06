Steve Martin freut sich auf sein neues Album

Los Angeles/Berlin (dpa) - Der US-Schauspieler und Musiker Steve Martin (67) scheint sich vor Vorfreude auf sein neues Album fast zu überschlagen.

Bei Twitter schrieb er: „Ich gebe bekannt die Bekanntgabe der kommenden Bekanntgabe meiner neuen CD.“ Das Werk trägt den Titel „Love Has Come For You“ und soll am 23. April auf den Markt kommen. Aufgenommen hat Martin das Album zusammen mit Sängerin Edie Brickell (46), der Frau von Musiker Paul Simon.

Martin ist in Deutschland vor allem für seine Auftritte in Komödien wie „L.A. Story“, „Im Dutzend billiger“ und „Der rosarote Panther“ bekannt. Allerdings hat er auch Erfolg als Musiker, so gewann er mit seiner Country-Platte „The Crow: New Songs for the Five-String Banjo“ 2010 den Grammy für das beste Bluegrass-Album.

Banjo spielt Martin auch auf dem neuen Album. Martin lässt sich mit den Worten zitieren: „Das Banjo kann so viel in einem wachrufen, wenn man es sparsam einsetzt. Daran haben wir gedacht, als wir das Album entwickelt haben.“

