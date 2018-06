Steve Jobs lebt im Netz weiter

Ihn „kennt“ jeder: Steven Paul Jobs, kurz: Steve Jobs. Legendäre Produktvorstellungen prägten sein öffentliches Bild. Vor 30 Jahren, am 24. Januar 1984, revolutionierte er die Computerbranche, präsentierte den ersten Macintosh. Was wäre die Welt heute ohne iPhone, iPod, iPad oder Mac? Die von Jobs mit gegründete Firma Apple ist 185 Milliarden US-Dollar wert – von der Marktforschungsgruppe Millward Brown wurde sie zur wertvollsten Marke der Welt erklärt. Der US-amerikanische Schriftsteller und Biograf Walter Isaacson führte mehr als 40 Interviews mit Steve Jobs und schrieb daraus die offizielle Biografie. Es sind Geschichten aus dem Leben eines Perfektionisten.

Über Ereignisse abseits der Öffentlichkeit berichten Internetnutzer auf quora.com, einem digitalen Auskunftsdienst mit Fragen und Antworten zu vielen verschiedenen Themen. Der Wahrheitsgehalt dieser Berichte lässt sich zwar nicht überprüfen – die meisten wirken jedoch sehr authentisch und sind durch Bilder und Links belegt. Die Frage zu Beginn lautete: Was sind die besten Geschichten von Menschen, die zufällig Steve Jobs getroffen haben? Seither spinnen Nutzer aus der ganzen Welt auf Quora den Faden weiter und lassen den am 5. Oktober 2011 an Krebs gestorbenen Steve Jobs im Netz weiterleben. Die Sammlung erscheint schier unendlich. Tausende Anekdoten reihen sich aneinander. Wir haben acht der Begebenheiten ausgewählt und ins Deutsche übersetzt.

Michael Chang: Ich habe Steve Jobs zufällig getroffen, als ich als Praktikant bei Apple beschäftigt war. Das war im Sommer 2010. Auf dem Hauptcampus von Apple betrat ich einen Aufzug. Unmittelbar bevor sich die Tür schloss, schlenderte Steve Jobs herein. Er sah, dass ich ein Praktikanten-Namensschild trug, und fragte mich, was ich den Sommer über arbeiten würde.

Als er mir diese Frage stellte, wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Sollte ich ihm sagen, woran ich arbeitete und riskieren, Ärger dafür zu bekommen, Geheimnisse zu verraten (ich war angewiesen worden, dies nicht zu tun). Oder sollte ich ihm sagen, dass es mir verboten sei, auf diese Frage zu antworten?

Ich entschied mich für Letzteres und sagte: „Entschuldigen Sie, das darf ich Ihnen nicht sagen.“

Steve nickte kurz, lachte in sich hinein und verließ den Aufzug.

Michell Smith erzählt auf Quora die folgende Geschichte: Vor seiner (Steve Jobs, Anm. d. Red.) Rückkehr zu Apple, war klar, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten war. Larry Ellison hatte die Idee einer feindlichen Übernahme verbreitet. Einige von uns Apple-Beobachtern waren allerdings davon überzeugt, dass Gil Amelios (damaliger Apple-CEO) Plan den Umschwung bewirken und Apple retten würde.

Also schrieb ich eine leidenschaftliche E-Mail an Steve bei Pixar und bat ihn, seine Zeit sinnvoll zu nutzen und nicht zu Apple zurückzukehren. „Bitte“, flehte ich ihn an, „kommen Sie nicht zurück zu Apple, Sie werden es ruinieren!“ Als Antwort erhielt ich die folgenden Worte, die ich nie vergessen werde:

„Sie mögen recht haben. Aber falls es mir gelingt, denken Sie daran, in den Spiegel zu schauen und sich einen Idioten (*A...) zu nennen.“

Es passierte irgendwann in den frühen 1980er-Jahren: William Matthies und fünf andere aßen mit Jobs in New York zu Mittag.

Der Hauptgang war vorüber und wir warteten auf den Nachtisch. Ann zündete sich eine Zigarette an, hielt sie zur Seite und blies den Rauch ebenfalls von uns weg. Steve, der direkt neben ihr saß, ließ sich nicht anmerken, dass ihn dies störte. Er redete einfach weiter. Wenig später drückte Ann ihre Zigarette in einem Aschenbecher aus. Dieser stand auf der anderen Seite von Steve. Er schaute allerdings nicht hin, musste es aber mitbekommen haben, denn plötzlich griff er – ohne dabei von seinem Thema abzulassen – nach der Zigarette im Aschenbecher und ließ sie in ihr halbvolles Wasserglas fallen.

Ich sehe heute noch die verblüfften Blicke auf allen Gesichtern. Außer auf Steves. Der erzählte dem Rest von uns einfach weiter. Von was …? Ich habe keine Ahnung mehr!

Kein Zweifel, Steve war ein Genie. Er hat stets alles für Apple gegeben und ist der Vater des Unternehmenserfolgs. Aber: Nach dem, was ich über ihn gehört und in dieser Nacht erlebt habe, ist er kein Mensch, den ich unbedingt hätte näher kennenlernen müssen. Ein Abendessen mit ihm war mehr als genug.

Jack Heringer: Steve Jobs und ich trafen uns sehr früh in unserer Jugend. An den genauen Zeitpunkt kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es muss in den frühen 1960er-Jahren gewesen sein, als wir die Monta Loma Grundschule im kalifornischen Mountain View besuchten.

Ihre Wege trennten sich, als sie unterschiedliche weiterführende Schulen besuchten. 1976 kam es zum Wiedersehen, sie trafen sich in einem Geschäft. Steve Jobs erkannte Jack Heringer und rief ihm zu: „Bist du nicht Jack Heringer aus der Grundschule?“

In dieser Millisekunde folgte der bedauerlichste Moment meines Lebens. Ich antwortete: „Ja, der bin ich … und WER BIST DU?“

Dafür könnte ich mich heute noch ohrfeigen!!!!!!!

Randall Edwards traf den Apple-Gründer 1985 auf einer Konferenz im kanadischen Edmonton:

Steve Jobs hielt vor rund 1000 Besuchern einen Vortrag. Die Rede war brillant. Er eröffnete sie mit einem Video der neuesten Apple-Errungenschaften. Als Begleitmusik lief „I’m so excited“ von den Pointer Sisters. Er sprach über Fantasie. Er sprach darüber, wie er die Zukunft von Computern sah. Es war fantastisch.

Allerdings musste ich dann zurück zur Arbeit, also verließ ich das Hotel und ging in ein benachbartes Hotel, wo ich mein Auto abgestellt hatte. Ich drückte den Knopf des Aufzugs – die Türen öffneten sich. Und da stand er … Steve Jobs! Ich berichtete ihm, wie sehr ich seine Präsentation genossen hatte und reichte ihm die Hand. Er fragte mich nach meinem Beruf und ich sagte ihm, ich sei IT-Consultant. Daraufhin erzählte er mir von einer beeindruckenden Software, an der Microsoft gerade arbeitete, mit dem Namen „Excel“. Sie würde phänomenal werden und ich sollte sie mir unbedingt ansehen. Ich sagte ihm, das würde ich.

Tim Smith schildert „eine seiner schönsten Erinnerungen“: Der Vater einer ehemaligen Freundin war Steve Jobs Nachbar in Palo Alto. Und genau dort hatte Smith eine Autopanne. Familie Jobs schien nicht daheim zu sein. Darüber war ich sehr erleichtert, denn ich befürchtete, sie würden mich sonst für einen Stalker halten. Also stieg ich aus, öffnete die Motorhaube und versuchte den Wagen wieder zum Laufen zu bringen, um wenigstens ein Stück weit fahren zu können und von dort den AAA (American Automobile Association, amerikanischer Automobilklub, Anm. d. Red.) anzurufen.

Tim Smith hatte keinen Erfolg, sein Auto sprang nicht mehr an. Wenig später fuhr ein Fahrzeug die Auffahrt zu Jobs Haus hinauf. Smith versuchte, kein Aufsehen zu erregen, aber wenig später kam Steve aus dem Haus, kniete sich neben das Auto und versuchte, es zu reparieren – während eines seiner Kinder daneben saß. Jobs hatte ebenfalls keinen Erfolg. Das Auto ließ sich noch immer nicht starten.

Steve sagte etwas, das klang wie „Stück Sch…“ als er wieder ausstieg. Dann ging er zurück ins Haus. Ein klassischer Steve! Aber er hatte natürlich absolut recht.

Ein Defekt seines MacBooks war der Beginn der Steve-Jobs-Geschichte von Matt McCoy: In einem Apple Store ersetzt man ihm zwar seine defekte Festplatte durch eine neue, wollte ihm jedoch seine alte Festplatte nicht mitgeben. Auf dieser befanden sich jedoch sämtliche Daten für seine Abschlussarbeit, die McCoy eine Woche später abgeben musste. Als er sich vom Apple-Kundenservice schlecht beraten fühlte, schickte er kurzerhand eine E-Mail an Steve Jobs. Einen Tag später erhielt McCoy einen Anruf aus Palo Alto.

Matt McCoy: „Hallo?“

Anrufer: „Hallo Matt. Hier spricht Steve Jobs. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihre E-Mail erhalten habe und wir alles dafür tun werden, dass Sie ihre alte Festplatte repariert zurückerhalten.“

McCoy: „Wow! Vielen Dank.“

Anrufer: „Ich werde Sie nun mit meinem Assistenten verbinden, er wird sich dann weiter um sie kümmern. Wir bekommen das hin. Bleiben Sie am Apparat.“

Dann wurde ich zu einem gewissen „Tim“ weiter verbunden. Nach wie vor bin ich mir nicht sicher, welchen Nachnamen dieser Tim hatte… Ist es sogar möglich, dass es Tim Cook war?

Andrew Gerber-Duffy wartete in der Schlange eines Elektronikgeschäft in der Stanford Mall, als er Steve Jobs vor sich entdeckte: Ich erinnere mich nicht mehr daran, was ich gekauft habe. Aber vor mir stand er – trug seine übliche Kombination aus schwarzem Rollkragenpullover und blauer, verblasster Jeans und hielt einen Beamer in der Hand.

„Würden Sie den für mich reparieren“, sagte er zu dem offensichtlich gelangweilten Verkäufer. Zu meiner Überraschung schien er Jobs nicht zu erkennen. „Okay“, antwortete er, „unter welchem Namen wollen Sie ihn wieder abholen?“ – „Setzen Sie ihn einfach unter Steve“, sagte er.

Steve (Jobs) ging anschließend zur Laptop-Abteilung und begutachtete mehrere Bildschirme. Ich war total baff, aber nach ein paar Minuten, lief ich zu ihm herüber. Ich war kaum in der Lage, ein kurzes „Hallo, Herr Jobs“, herauszubringen.

Steve Jobs blickte mich an, lächelte mich breit an und antwortete mit einem freundlichen „Hallo!“ Er ging zurück, um sich die Produkte der Konkurrenz anzuschauen als ich den Laden verließ. Aber ich werde mich immer daran erinnern, tatsächlich den „echten“ Steve Jobs getroffen zu haben.

