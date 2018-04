Steuerzahler-Bund: Baukindergeld bringt kaum etwas

Von Schwäbische Zeitung

Am Ostersonntag ist kurz nach 19 Uhr eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung in Winterlingen getötet worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Tuttlingen aus der Nacht wurde der 48-Jährige Ehemann der Frau vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben die Ermittlungen übernommen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar.