Steuern auf Limo, Alkohol & Tabak sollen Krankheiten mindern

Vom 7. bis 15. April kämpft die deutsche U18-Nationalmannschaft des Deutschen Volleyballverbandes in Tschechien und der Slowakei um die Europameisterschaft. Mit dabei ist auch Zuspieler Tobias Hosch von den Volley Youngstars Friedrichshafen.

Als der 17-jährige Zuspieler vor zwei Wochen zum Vorbereitungslehrgang nach Kienbaum anreiste, war noch nicht klar, ob er den Sprung in den Zwölferkader schaffen würde. Am Olympiastützpunkt Kienbaum überzeugte Tobias Hosch den Bundestrainer Matus Kalny im Training und in den Testspielen gegen ...