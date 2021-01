Sterne für Frankreichs Spitzenrestaurants

Ungeachtet der Corona-Krise wird der Gastronomieführer Guide Michelin am Montag (12.00 Uhr) in Paris mitteilen, welche französischen Spitzenrestaurants sich mit einem, zwei oder drei Sternen schmücken können.

Wegen der Corona-Beschränkungen wird es keine Galaveranstaltung mit Publikum geben. Das Branchenereignis ist auf dem Eiffelturm geplant und soll über soziale Netzwerke übertragen werden.

Der Chef der Feinschmecker-Bibel, Gwendal Poullennec, erklärte, es solle der „Kampfgeist, Mut und das Talent“ von Spitzenköchinnen und -köchen herausgestellt werden. Cafés und Restaurants sind in Frankreich wegen der Corona-Krise zurzeit geschlossen, einige bieten einen Abholservice an. Trotz staatlicher Hilfen sind nach Branchenangaben viele Gastwirte in wirtschaftlicher Bedrängnis.

29 Spitzenlokale tragen in Frankreich und Monaco die Bestnote drei Sterne. Dieser exklusive Club ist dem Vernehmen nach dieses Mal nicht von Herabstufungen bedroht. Erst im vergangenen Jahr hatte Michelin der „Auberge du Pont de Collonges“ des 2018 gestorbenen Küchenpapstes Paul Bocuse ihren dritten Stern entzogen und damit für erhebliches Aufsehen gesorgt. Das Haus hat seitdem nur noch zwei Sterne.

